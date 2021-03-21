Merve Boluğur'dan yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş poz

Murat Dalkılıç ile iki yıllık evliliklerini sonlandırdıktan sonra hiçbir projede yer alamayan Merve Boluğur, şansını Youtube'da denemiş, açtığı kanalda videolar çekmeye başlamıştı. Youtuber'lığın ardından şarkıcılığa da soyunan ünlü oyuncu, aradığını burada da bulamayınca sansasyonel açıklamalarıyla gündeme kalmaya devam etmişti.

SEVGİLİSİNİN YÜZÜNÜ GİZLEDİ

İlişkisi ve kariyerinde yüzü bir türlü gülmeyen Merve Boluğur, sosyal medya platformu Instagram üzerinden yeni sevgilisi ile paylaşım yaptı. Ateş emojisi koyduğu fotoğrafında sevgilisinin yüzünü gizlediği görülen Boluğur'un mutluluğu gözlerinden okundu. Sevgilisinin kim olduğuna dair henüz bir bilgi bulunmazken, ünlü oyuncunun Dalkılıç'tan sonra hayatına giren sevgilisiyle ilişkisinin çok kısa sürdüğü biliniyor.