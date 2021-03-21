Merve Boluğur'dan yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş poz
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Merve Boluğur'dan yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş poz

21.03.2021 20:38 | Son Güncelleme: 21.03.2021 20:46
Merve Boluğur'dan yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş poz

Bomba etkisi yaratan açıklamalarıyla gündemden düşmeyen oyuncu Merve Boluğur, Instagram'dan yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş pozunu paylaştı. Ateş emojisi koyduğu fotoğrafında sevgilisinin yüzünü gizlediği görülen Boluğur'un mutluluğu gözlerinden okundu.

Murat Dalkılıç ile iki yıllık evliliklerini sonlandırdıktan sonra hiçbir projede yer alamayan Merve Boluğur, şansını Youtube'da denemiş, açtığı kanalda videolar çekmeye başlamıştı. Youtuber'lığın ardından şarkıcılığa da soyunan ünlü oyuncu, aradığını burada da bulamayınca sansasyonel açıklamalarıyla gündeme kalmaya devam etmişti.

SEVGİLİSİNİN YÜZÜNÜ GİZLEDİ

İlişkisi ve kariyerinde yüzü bir türlü gülmeyen Merve Boluğur, sosyal medya platformu Instagram üzerinden yeni sevgilisi ile paylaşım yaptı. Ateş emojisi koyduğu fotoğrafında sevgilisinin yüzünü gizlediği görülen Boluğur'un mutluluğu gözlerinden okundu. Sevgilisinin kim olduğuna dair henüz bir bilgi bulunmazken, ünlü oyuncunun Dalkılıç'tan sonra hayatına giren sevgilisiyle ilişkisinin çok kısa sürdüğü biliniyor.

Merve Boluğur'dan yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş poz
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Pervin Buldan Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Kemal Sunal Hande Erçel Binnur Kaya İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Caner Erkin Gökhan Gönül Hakan Özmert Bülent Uygun
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Hatay
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Merve Boluğur'dan yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş poz - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2021 20:47:15. #1.15#
title