Merve Boluğur cesur mayosuyla dikkatleri üzerine çekti
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Merve Boluğur cesur mayosuyla dikkatleri üzerine çekti

Çeşme'de tatil yapan güzel oyuncu Merve Boluğur, cesur mayosuyla dikkatleri üzerine çekti.

19.07.2020 10:55 | Son Güncelleme: 19.07.2020 11:17

Çeşme tatiline devam eden oyuncu Merve Boluğur, önceki gün The Beach Of Momo'da görüntülendi. Kız arkadaşlarıyla güneşlenen Merve Boluğur'un, telefonunu elinden düşürmemesi dikkat çekti.

CESUR MAYOSU DİKKATİ ÇEKTİ

Milliyet'in haberine göre; locada arkadaşlarının yanından kalkarak deniz kenarına inen Boluğur, göğüs dekolteli mayosuyla dikkatleri üzerine çekti. Kuma oturarak, kulaklıkla görüşme yapan Boluğur, daha sonra tekrar locaya dönerek güneşlenmeye devam etti.

İşte güzel oyuncudan kareler:

Merve Boluğur cesur mayosuyla dikkatleri üzerine çekti
Merve Boluğur cesur mayosuyla dikkatleri üzerine çekti
Merve Boluğur cesur mayosuyla dikkatleri üzerine çekti
Merve Boluğur cesur mayosuyla dikkatleri üzerine çekti
Merve Boluğur cesur mayosuyla dikkatleri üzerine çekti
Haber Yorumları (5)
SUAT: Çok kötü bence
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HAYİRDİR: Bu aralar bu kadının haberleri fazlaca ön plana çıkmaya başladı. Hayırdır?
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KİBAR ADAM: Cesur olmak degil, ben buyum iste demek istiyor.
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500
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