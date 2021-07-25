Merve Boluğur: Aradığım kumral erkeği buldum

Oyuncu Merve Boluğur, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Tek başına alışverişe çıkan güzel oyuncu, meraklı bakışların ilgi odağı oldu. İşte Detaylar...

Youtube kanalı için video çektiğini söyleyen oyuncu, 'Aradığım kumral erkeği buldum' dedi. Yaptığı açıklamayla kafaları karıştıran güzel oyuncu konuya şu sözlerle açıklık getirdi: "Youtube kanalım için son derece eğlenceli bir skeç çektik. Kılıktan kılığa girdiğim, her tiplemeyi kendim canlandırdığım bir içerik oldu. Nikah memurundan, gelin olan Merve ve hatta o meşhur kumral erkeğin olduğu ve benim canlandırdığım güzel eğlenceli bir video oldu."

Kaynak: Snob Magazin