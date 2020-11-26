Merve Boluğur: Alanımı kapatmayın!
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Merve Boluğur: Alanımı kapatmayın!

26.11.2020 13:52 | Son Güncelleme: 26.11.2020 13:55
Merve Boluğur: Alanımı kapatmayın!

Tek başına yürüyen ünlü oyuncunun bu kez maskesiyle sokağa çıktığı ancak maskeyi olması gerektiği gibi takmadığı görüldü.

Tek başına yürüyen ünlü oyuncunun bu kez maskesiyle sokağa çıktığı ancak maskeyi olması gerektiği gibi takmadığı görüldü. Yüzünü tamamen kapatması gereken maskeyi burnunun altına kadar indirip bu şekilde gezintiye çıkan Boluğur, fotoğrafın çeken muhabirlere "Beni tek başıma bırakın, alanımı kapatmayın" diye tepki gösterdi.

Kaynak: Hürriyet

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