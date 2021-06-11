Mert Müldür kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor, mevikisi ne, bonservis değeri ne kadar? Mert Müldür evli mi?

Milli Takımımızın EURO 2020 kadrosunda yer alan ve performansı ile beğeni topluyor. Kadroda en dikkat çeken isimlerden biri olan Mert Müldür ise sporseverlerin ilgi odağı oldu. Peki, Mert Müldür kimdir? Mert Müldür, kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor, evli mi?