Mert Müldür kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor, mevikisi ne, bonservis değeri ne kadar? Mert Müldür evli mi?
Milli Takımımızın EURO 2020 kadrosunda yer alan ve performansı ile beğeni topluyor. Kadroda en dikkat çeken isimlerden biri olan Mert Müldür ise sporseverlerin ilgi odağı oldu. Peki, Mert Müldür kimdir? Mert Müldür, kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor, evli mi?
EURO 2020'nin başlamasıyla A Milli Takımımızın önemli isimlerinden Mert Müldür hakkında detaylar merak ediliyor. Sporseverler yıldız oyuncu hakkında Mert Müldür kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor ve Mert Müldür evli mi gibi soruların yanıtlarını araştırıyor.
MERT MÜLDÜR KİMDİR
Doğum Tarihi: 3 Nisan 1999 (22 yaşında)
Doğum Yeri: Viyana. Avusturya
Mevki: Sağ Bek
Bonservis Değeri: 9.00 mil. euro
Mert Müldür 3 Nisan 1999 yılında doğan Sassuolo takımında Sağ bek pozisyonunda görev yapan Avusturya'da yetişmiş Türk millî futbolcudur.
Kulüp takımları kariyeri
SK Rapid Wien
Profesyonel kariyerine 2017 yılında Rapid Wien II kulübünde başladı. Daha sonra ise 29 Mayıs 2018 tarihinde Rapid Wien ile 3 yıllık anlaşmaya imza attı.
US Sassuolo Calcio
20 Ağustos 2019'da Müldür, Serie A kulüplerinden US Sassuolo Calcio ile anlaştı.
Millî takım kariyeri
Avusturya'da yaşayan Türk anne ve babanın oğlu olan Mert, millî takım olarak Türkiye'yi seçti. Türkiye millî futbol takımı formasını ilk kez 11 Ekim 2018'de Bosna Hersek'le oynanan ve 0-0 tamamlanan hazırlık maçında giydi.