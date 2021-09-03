Mert Matic kimdir? Türkiye Voleybol oyuncusu Mert Matic kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç, kilosu kaç?

2021 CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası devam ederken A Milli Takım voleybol kadromuzda oynayan oyuncuların istatistikleri merak edildi. Merak edilen isimler arasında Mert Matic geliyor. Peki, Mert Matic kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç, kilosu kaç? İşte tüm bilgiler...

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MERT MATİC KİMDİR?

Marko Mert Matic (22 Mayıs 1995 doğumlu), Arkas Spor (voleybol takımı) ve Türk milli takımında oynayan Boşnak asıllı Türk voleybolcu.

Mert Matic doğum tarihi : 22 Mayıs 1995

Mert Matic nereli : Bosna Hersek doğumlu Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Mert Matic kaç yaşında : 26 yaşında

Mert Matic mesleği ne : Voleybolcu Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

2017 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası ve 2021 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'na katıldı.

Mert Matic istatistikleri:

Pozisyon: Orta Oyuncu

Doğum Tarihi: 22/05/1995

Kilo:108 kg

Boy:208 cm