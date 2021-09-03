Mert Matic kimdir? Türkiye Voleybol oyuncusu Mert Matic kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç, kilosu kaç?
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Mert Matic kimdir? Türkiye Voleybol oyuncusu Mert Matic kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç, kilosu kaç?

Mert Matic kimdir? Türkiye Voleybol oyuncusu Mert Matic kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç, kilosu kaç?
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2021 CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası devam ederken A Milli Takım voleybol kadromuzda oynayan oyuncuların istatistikleri merak edildi. Merak edilen isimler arasında Mert Matic geliyor. Peki, Mert Matic kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç, kilosu kaç? İşte tüm bilgiler...

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MERT MATİC KİMDİR?

Marko Mert Matic (22 Mayıs 1995 doğumlu), Arkas Spor (voleybol takımı) ve Türk milli takımında oynayan Boşnak asıllı Türk voleybolcu.

Mert Matic doğum tarihi : 22 Mayıs 1995

Mert Matic nereli : Bosna Hersek doğumlu Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Mert Matic kaç yaşında : 26 yaşında

Mert Matic mesleği ne : Voleybolcu Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

2017 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası ve 2021 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'na katıldı.

Mert Matic istatistikleri:

Pozisyon: Orta Oyuncu

Doğum Tarihi: 22/05/1995

Kilo:108 kg

Boy:208 cm

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Mert Matic kimdir? Türkiye Voleybol oyuncusu Mert Matic kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç, kilosu kaç? - Haberler
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