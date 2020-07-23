Mert Çiller kimdir? Kaç yaşında, nerelidir, ne iş yapar? Hakkında bilgiler Tansu Çiller'in oğlu Mert Çiller kimdir, kaç yaşındadır, memleketi neresidir ve hakkındaki diğer tüm bilgilere bu haberimizden ulaşabilirsiniz.

Mert Çiller, 22. Türkiye Başbakanı Tansu Penbe Çiller'in oğludur. Tansu Çiller'in Berk ve Mert adında iki oğlu vardır. Peki Mert Çiller kimdir, nerelidir, doğum tarihi kaçtır? MERT ÇİLLER KİMDİR? Mert Çiller, eski Türkiye başbakanı Tansu Çiller'in oğludur. Mert Çiller'in Berk Çiller adında erkek kardeşi vardır. Mert Çiller'in annesinin adı Tansu Çiller ve babasının adı ise Özer Uçuran Çiller'dir. Mert Çiller evli ve 2 çocuk sahibidir. Mert Çiller kardeşi Berk Çiller ile gayrimenkul ve enerji sektöründe çalışmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda ikili kardeş Suoz Enerji Grup şirketini kurmuşlardı. Birçok yatırım alan Mert ve Berk Çiller kardeşler kariyerini gayrimenkul ve enerji alanında ilerletiyor. Mert Çiller nerelidir : İstanbul Mert Çiller mesleği nedir : Gayrimenkul - Enerji sektörü