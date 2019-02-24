Mersinli Öğrencilerden Elektrik Üreten Projeler

Mersin'de yenilenebilir enerjiye dikkati çekmek isteyen lise öğrencileri elektrik üreten çeşitli projeler geliştirdi.

Abdülkadir Perşembe Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, basit yöntemlerle elektrik üretebilecek projelerin portatifini geliştirdi.

Öğretmenlerinin de desteğiyle çok sayıda proje geliştiren öğrencilerden Ayşe Koçhan ve Cihat Çalışkan, yük gemilerinin hareketi esnasında dalga hareketiyle dönen pervaneden elektrik üretebilecek bir sistem geliştirdi. Yine aynı gemide konteynerlerin altına yerleştirilen sistemle de yüklerin ağırlığıyla elektrik üretimi sağlandı.

Yağmur suyuyla elektrik üretmeyi başaran Ramazan Atasoy ve Ferhat Keser de yağmur suyunu binanın çatısında özel depolarda topladıktan sonra güneş enerjisiyle ısıtıp, buharla elektrik üreten bir proje geliştirdi.

Araç trafiğinin yoğun olduğu yollarda kasislerin altına döşenecek sistemle her araç geçtiğinde araçların ağırlığıyla elektrik üreten Ökkeş Özdemir ve Bülent Özçelik de yine araçların rüzgarıyla da üretim yapma başarısı gösterdi.

Okulun öğrencilerinden Serhat Keser de su israfını önlemek için lavabodaki atık suların geri dönüşümünü sağlayan projesiyle kirli suyun klozette kullanılmasına olanak sağlayan bir sistem gerçekleştirdi.

Projeleri portatif olarak hayata geçirin öğrenciler, destek verilmesi durumunda projelere patent almak istiyor.

Kaynak: AA