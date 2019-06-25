MERSİN 'YARALI KADININ EŞİ, YAŞANANLARI ANLATTI'

Mersin'in Tarsus ilçesinde, yük treninin servis minibüsüne çarptığı kazanın ardından yaralı olarak Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fatma Tumum'un (29) eşi Zekeriya Tumum (39), yaşananları anlattı. Eşinin dün sabah 0600 sıralarında, 8 yaşındaki oğulları Ahmet ile birlikte tarlaya gitmek üzere evden ayrıldığını dile getiren Zekeriya Tumum, Günü birlik tarım işçisiyiz. Benim oğlum var 8 yaşlarında. Annesi onu da ara sıra yanında götürüyor. Evde zaten ona bakan yok. Bunlar öğlen 12.00 sıralarında işlerini bitiryorlar. Dolmuşun içinde 8 bayan, 2 erkek, bir de oğlum var. Bu dolmuş işçileri dağıta dağıta geliyor. En son dolmuşta 2 erkek, oğlum ve 4 bayan kalıyor. Bu sırada tren yolunun üzerinden geçecekler işçileri dağıtmak için. Orda artık dolmuş mu arıza veriyor bir sıkıntı mı oluyor bilmiyorum. Bu arada bariyer yok, sinyalizasyon yok. O yoldan günde 300 araç geçiyor. Kaç köy ve bizim çadır oraya bağlı. Bizim çocuklarımız zaten 2 de benim var. O yolda sabah akşam tedirgin oluyorum. Bu bir gerçektir. Bir sürü çocuklar ordan geçiyor dedi.

Kaynak: DHA