MERSİN Uzman çavuşlar kaza yaptı: 2 ölü, 1 yaralı
Uzman çavuşlar kaza yaptı: 2 ölü, 1 yaralı (3)ŞAHİN'İN CENAZESİ TOKAT'A GÖNDERİLDİMersin'in Tarsus ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilde hayatını kaybeden uzman çavuşlardan Fatih Şahin için Tarsus Şehir Mezarlığı'nda tören düzenlendi.
Uzman çavuşlar kaza yaptı: 2 ölü, 1 yaralı (3)
ŞAHİN'İN CENAZESİ TOKAT'A GÖNDERİLDİ
Mersin'in Tarsus ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilde hayatını kaybeden uzman çavuşlardan Fatih Şahin için Tarsus Şehir Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Uzman Çavuş Fatih Şahin'in Tokat'tan gelen ailesi törende sinir krizi geçirdi. Şahin'in cenazesi defnedilmek üzere memleketi Tokat'a gönderildi.
Kaynak: DHA
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