MERSİN Uzman çavuşlar kaza yaptı: 2 ölü, 1 yaralı

Uzman çavuşlar kaza yaptı: 2 ölü, 1 yaralı (3)

ŞAHİN'İN CENAZESİ TOKAT'A GÖNDERİLDİ

Mersin'in Tarsus ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilde hayatını kaybeden uzman çavuşlardan Fatih Şahin için Tarsus Şehir Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Uzman Çavuş Fatih Şahin'in Tokat'tan gelen ailesi törende sinir krizi geçirdi. Şahin'in cenazesi defnedilmek üzere memleketi Tokat'a gönderildi.

Kaynak: DHA