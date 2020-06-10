MERSİN UÇKURUTAN HASTALIĞI LİMONDA REKOLTEYİ DÜŞÜRECEK
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MERSİN UÇKURUTAN HASTALIĞI LİMONDA REKOLTEYİ DÜŞÜRECEK

MERSİN'in Erdemli ilçesinde mayıs ayı içerisinde aşırı sıcak hava dalgasının vurduğu limon bahçelerinde uçkurutan hastalığı oluştuğu ve meyvelerinin büyük oranda döküldüğü bildirildi.

10.06.2020 11:17 | Son Güncelleme: 10.06.2020 11:28

MERSİN'in Erdemli ilçesinde mayıs ayı içerisinde aşırı sıcak hava dalgasının vurduğu limon bahçelerinde uçkurutan hastalığı oluştuğu ve meyvelerinin büyük oranda döküldüğü bildirildi.

İlçede gelecek sezon için limondan umutlu olan çiftçiler, uçkurutan hastalığının limonun meyvelerini dökmesi ve rekoltenin düşük seviyede olması nedeniyle karamsarlığa kapıldıklarını belirtti. Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, ilçede bulunan limon bahçelerini gezerek incelemelerde bulundu. Limonda uçkurutan hastalığı nedeniyle gelecek sezon rekoltenin yüzde 40 oranında düşeceğini kaydeden Şahin, "Mayıs ayı çerisinde yaşanan sıcak hava nedeniyle narenciye bahçelerimizde meydana gelen uçkurutan hastalığı nedeniyle yaklaşık yüzde 40 civarında meyve dökülmesi meydana geldi. Bu hastalık çiftçilerimizi çok büyük oranda etkiledi. Gelecek sezon için rekoltenin yüzde 30 oranında düşük olması bekleniyor" diye konuştu.

'BAHÇELERİ SIK SIK SULAYIN'

Çiftçilere bahçelerini sık sık sulamaları yönünde tavsiyede bulunan Şahin, "Bu yıl çiftçi fiyat dengesizliği ve ihracat konusunda büyük sıkıntılar çekti. Şimdi sıcak havanın etkisi ile meydana gelen uçkurutan hastalığı meyvelerin dökümüne neden olurken, gelecek sezon için de tehlike sinyalleri çalışıyor. Çiftçilerimize tavsiyemiz, bahçelerini sık sık sulasınlar. Uçkurutan hastalığı için gerekli ilaçlama ve bakımlarını yaptırsınlar. İnşallah artık meyveler dökülmez" dedi.

MERSİN UÇKURUTAN HASTALIĞI LİMONDA REKOLTEYİ DÜŞÜRECEK

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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