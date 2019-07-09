MERSİN Tarsus'ta kaçak içki ve uyuşturucu operasyonu

Tarsus'ta kaçak içki ve uyuşturucu operasyonu

Mersin'in Tarsus ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen kaçak içki ve uyuşturucu operasyonunda, 600 lira içki ve 2 kilo esrar ele geçirilirken 1 kişi de aranıyor.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, kaçak içki yapıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Reşadiye Mahallesi'nde bir eve baskın yaptı. Yapılan operasyonda kaçak içki üretimi yapıldığı tespit edilen bir evde yapılan aramada satışa hazır vaziyette 600 litre boğma rakı, içki damıtımın da kullanılan tesisat, 2 kilo esrar, 1 hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak ev sahibi Özgür Ç.'nin de arandığı bildirildi.

Kaynak: DHA