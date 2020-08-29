MERSİN Mersin'de öğretmenlere koronavirüs testi
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MERSİN Mersin'de öğretmenlere koronavirüs testi

Mersin'de öğretmenlere koronavirüs testiMEZİTLİ Belediyesi'nin Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakım Evi'nde eğitim veren öğretmen ve personellere düzenli olarak korona testi yapılıyor.

29.08.2020 14:40 | Son Güncelleme: 29.08.2020 14:52

Mersin'de öğretmenlere koronavirüs testi

MEZİTLİ Belediyesi'nin Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakım Evi'nde eğitim veren öğretmen ve personellere düzenli olarak korona testi yapılıyor.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, test sırasında bakım evini ziyaret ederek sağlık personeli, öğretmen ve idarecilerle bir araya geldi. Düzenli olarak hijyen ve ilaçlama çalışmalarının yapıldığı Çocuk Gündüz Bakım Evi'ndeki virüs testini yapan Sağlık Memuru Mehmet Çetiner, tüm numunelerin negatif çıktığı bilgisini verdi.

Öğretmenlere mümkün olduğunca sık test yapılması ve taşıyıcı olup olmadıklarından emin olunması, öğrencilerin bir arada olacağı aktivitelerin yapılmaması, bir araya geldiklerinde de birbirlerine yaklaşmalarının önlenmesi ve mutlaka maskenin takılması gerektiğine dikkat çeken Çetiner, "Sıkça el hijyenin öğrencilere hatırlatılması ve öğretmenlerin de mümkün olduğunca sık sık teste tabi tutulması gerekmektedir" diye konuştu.

Mezitli'de yaşayanları virüse karşı korumanın en önemli görevi olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise maske dağıtarak, ilaçlama ve hijyen sağlayarak vatandaşları virüse karşı korumaya çalıştıklarını kadyetti. Tarhan, "Yine belediyemize bağlı birim ve kurumlarda uyguladığımız kurallarla virüsü vatandaşlarımızdan uzak tutmaya çalışıyoruz. Anaokulumuzda sürekli minik çocuklarımızla bir arada olan öğretmenlerimizi de testten geçirerek virüsten uzak tutmaya çalışıyoruz. Tüm testlerin negatif çıkması bizleri son derece memnun etti" dedi.

Virüse karşı belediye olarak tüm tedbirleri almaya çalıştıklarının altını çizen Başkan Tarhan, "Her türlü tedbiri alıyoruz ancak koronavirüs bizim tek başımıza engelleyebileceğimiz bir şey değil. Toplumsal olarak tedbirli olmamız gerekiyor. Kendimizi korumanın en iyi yolu toplumsal bir bilinçle virüse karşı durmamızdan geçiyor" ifadesini kullandı.

MERSİN Mersin'de öğretmenlere koronavirüs testi

Kaynak: DHA

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