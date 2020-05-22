MERSİN Gilindere Mağarası ve Cennet-Cehennem Obrukları fizibilite çalışmaları yapılacak
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MERSİN Gilindere Mağarası ve Cennet-Cehennem Obrukları fizibilite çalışmaları yapılacak

Gilindere Mağarası ve Cennet-Cehennem Obrukları fizibilite çalışmaları yapılacakMERSİN'de Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) tarafından yürütülen 2020 yılı turizmde Destinasyon Yöntemi Fizibilite Destek Programı kapsamında Gilindere Mağarası ile Cennet-Cehennem Örenyeri 2'inci etap ve Astım...

22.05.2020 14:13 | Son Güncelleme: 22.05.2020 14:17

Gilindere Mağarası ve Cennet-Cehennem Obrukları fizibilite çalışmaları yapılacak

MERSİN'de Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) tarafından yürütülen 2020 yılı turizmde Destinasyon Yöntemi Fizibilite Destek Programı kapsamında Gilindere Mağarası ile Cennet-Cehennem Örenyeri 2'inci etap ve Astım Mağarası Çevre Düzenlemesi projesi için imzalar atıldı.

Mersin Valiliği toplantı salonunda imzaları atılan Cennet-Cehennem Örenyeri 2'inci etap ve Astım Mağarası Çevre Düzenlemesi projesinin amacı, yapılacak turizm yatırımının en doğru şekilde planlanabilmesi ve bir sonraki aşamada başarı sağlanabilmesi için fizibilite çalışması yapılacak. Gilindere Mağarası projesi ile de Tabiat Anıtı statüsünde olan Gilindere Mağarası ve çevresini turizmde öne çıkartabilmek için gerekli altyapı yatırımlarına hazırlık olacak fizibilite çalışmaları tamamlanacak. Yapılacak fizibilite çalışmasında öncelikle Gilindere Mağarası ve çevresinin teknik analizi gerçekleştirilecek. Söz konusu analize bağlı olarak, yapılacak turizm yatırımının finansal analizi ile beklenmeyen durumlara karşı alınacak önlemlerle ilgili risk analizleri ortaya koyulacak.

İmza töreni öncesi konuşan Vali Ali İhsan Su, İlimiz turizm açısında bir açık hava müzesi konumunda. Çok değerli tarihi turistik değerlerimiz var. Gilindere Mağarası ile Cennet-Cehennem Örenyeri ve Astım Mağarası fizibilite çalışmaları yapılacak. Her ikisi de dünya harikası yerler dedi.

MERSİN Gilindere Mağarası ve Cennet-Cehennem Obrukları fizibilite çalışmaları yapılacak

Kaynak: DHA

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