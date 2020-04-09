Mersin evde kalarak büyükşehirler içinde en az vakaya sahip il konumunda
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Mersin evde kalarak büyükşehirler içinde en az vakaya sahip il konumunda - Haberler
Evde Kal, Türkiye, Mersin, Güncel

Mersin evde kalarak büyükşehirler içinde en az vakaya sahip il konumunda

Koronavirüs salgını başta büyükşehirler olmak üzere tüm Türkiye'ye yayıldı. Büyükşehirler arasında Mersin vaka ve ölüm sayısının düşüklüğüyle öne çıkıyor. Şu ana kadar 30 vakadan birinin hayatını kaybettiği Mersin'deki durumun diğer büyükşehirlere göre iyi olması, vatandaşların "evde kal" çağrılarına uymasına bağlanıyor.

09.04.2020 17:10 | Son Güncelleme: 09.04.2020 17:16
Mersin evde kalarak büyükşehirler içinde en az vakaya sahip il konumunda

Kovid-19 tedbirleri kapsamında Türkiye'de birçok tedbir alınırken, insanların zorunlu olmadıkça sokağa çıkmaması isteniyor.

MERSİN'DE SAHİLLER VE MEYDANLAR BOŞ KALDI

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile Mersin'de sahiller tamamen boşalırken, polisler sürekli devriye atıyor. Ayrıca Adnan Menderes Bulvarı boyunca da park yasağı uygulanırken, hiç kimsenin sahile girişine izin verilmiyor. Normal zamanda özellikle araç trafiği yönünden çok yoğun olan bulvarlarda tek tük araç geçerken, kentin meydanları da tamamen boşaldı. İnsanların en işlek kullandığı İstiklal, Atatürk, Silifke ve Kuvayi Milliye caddeleri ile Kushimato ve Alanya sokaklarında da insan yoğunluğu ciddi oranda azalırken, birçok esnaf da dükkanını açmamaya başladı. Kent büyük oranda sessizliğe bürünürken, vatandaşların büyük bir kısmı yetkililerin çağrısına uyuyor.

30 BÜYÜKŞEHİR İÇİNDE EN AZ VAKAYA SAHİP KENT OLDU

'Evde Kal Türkiye' çağrısına büyük oranda uyan Mersinliler, bu sayede vaka sayısının artmasının da önüne geçti. Mersin bu anlamda iller arasında alt sıralarda yer alırken, büyükşehirler içinde ise en az vakaya sahip il konumunda. Şu anda kentte 30 vaka varken, virüs kaynaklı 1 kişi hayatını kaybetti.

HASTANELERDE ÜST DÜZEY ÖNLEM ALINDI

Öte yandan, sağlık tesisleriyle de virüse karşı hazır olan kentte, özellikle Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi bin 300 yatak kapasitesiyle salgınla mücadele ediyor. Virüs kaynaklı gelen hastaların ikinci bir kişiyle buluşturmadan doğrudan müdahale edildiği hastanede, üst düzey önlemler alındı. Virüsün yayılmaması için bu hastaların girişi hastaneye farklı yerden yapılırken, o bölgelere sağlıklı hiçbir vatandaş alınmıyor.

Vatandaşlar, zorunlu olmadıkçı kimsenin dışarı çıkmamasını, şu anda vaka sayısında Mersin'in iyi durumda olduğunu belirterek, kurallara herkesin uymasını istediler.

Mersin evde kalarak büyükşehirler içinde en az vakaya sahip il konumunda
Mersin evde kalarak büyükşehirler içinde en az vakaya sahip il konumunda
Mersin evde kalarak büyükşehirler içinde en az vakaya sahip il konumunda
Mersin evde kalarak büyükşehirler içinde en az vakaya sahip il konumunda

İlgili Haberler

İBB Bilim Kurulu Üyesi Melahat Cengiz: Eldivenler sahte bir güvenlik duygusu yaratıyor
İBB Bilim Kurulu Üyesi Melahat Cengiz: Eldivenler sahte bir güvenlik duygusu yaratıyor
İstanbul'da koronavirüs salgını riski bazı ilçelerde daha az
İstanbul'da koronavirüs salgını riski bazı ilçelerde daha az
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
ABD'den Türkiye'ye sağlık malzemeleri için takas önerisi Haberler
ABD'den Türkiye'ye sağlık malzemeleri için takas önerisi
Berfin, Erdoğan'ın da 'Namussuz' dediği asitli saldırganı affetti Haberler
Berfin, Erdoğan'ın da "Namussuz" dediği asitli saldırganı affetti
Bilim Kurulu üyesinden korona uyarısı: Nüfusun yarısı hasta olabilir Haberler
Bilim Kurulu üyesinden korona uyarısı: Nüfusun yarısı hasta olabilir
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgeyle 20 yaş altındaki engelli bireylerin sokağa çıkmasına izin verdi
İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgeyle 20 yaş altındaki engelli bireylerin sokağa çıkmasına izin verdi
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den sigara itirafı: İyi ki bırakmışım
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den sigara itirafı: İyi ki bırakmışım
Evli sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ayrılan Ece Erken'den itiraf: Geçmişi elimde
Evli sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ayrılan Ece Erken'den itiraf: Geçmişi elimde
Sağlık Bakanlığı'ndan iş yerleri ve ofisler için 15 maddelik koronavirüs önlemi
Sağlık Bakanlığı'ndan iş yerleri ve ofisler için 15 maddelik koronavirüs önlemi
Yürek burkan görüntü! Sağlık çalışanı kendisine sarılmak isteyen torununu uzaktan sevdi
Yürek burkan görüntü! Sağlık çalışanı kendisine sarılmak isteyen torununu uzaktan sevdi
Koronavirüs döneminde kuru yemişe talep arttı, fiyatlar yükselebilir
Koronavirüs döneminde kuru yemişe talep arttı, fiyatlar yükselebilir
Koronavirüs araştırması: Virüs kedilere bulaşabiliyor
Koronavirüs araştırması: Virüs kedilere bulaşabiliyor
Ronaldinho ev hapsi cezasını, 4 yıldızlı otelin kral dairesinde tamamlayacak
Ronaldinho ev hapsi cezasını, 4 yıldızlı otelin kral dairesinde tamamlayacak
Koronavirüs nedeniyle berberler kapanınca tıraş makinesi satışları patladı
Koronavirüs nedeniyle berberler kapanınca tıraş makinesi satışları patladı
Şırnaklı avukat, korona salgınında ihmali olduğunu düşündüğü Çin Devlet Başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu
Şırnaklı avukat, korona salgınında ihmali olduğunu düşündüğü Çin Devlet Başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu
ABD'li ilaç şirketi Pfizer: Koronavirüsün tedavisi için yeni bir ilacın üzerinde çalışıyoruz, potansiyeli var
ABD'li ilaç şirketi Pfizer: Koronavirüsün tedavisi için yeni bir ilacın üzerinde çalışıyoruz, potansiyeli var
Galatasaray, Mecidiyeköy'deki otel binasını Sağlık Bakanlığı'na tahsis etmeye hazır
Galatasaray, Mecidiyeköy'deki otel binasını Sağlık Bakanlığı'na tahsis etmeye hazır
Radyocu Çağlan Tekil'in hayatını kaybetmesi müzik dünyasını yasa boğdu
Radyocu Çağlan Tekil'in hayatını kaybetmesi müzik dünyasını yasa boğdu
İstanbul'da karantinadaki şahıstan isyan ettiren savunma: Dışarı çıkıyorum ama arabayla çıkıyorum
İstanbul'da karantinadaki şahıstan isyan ettiren savunma: Dışarı çıkıyorum ama arabayla çıkıyorum
Türk şirket 7 metreden 300 kişinin ateşini ölçebilen termal kamera geliştirdi
Türk şirket 7 metreden 300 kişinin ateşini ölçebilen termal kamera geliştirdi
Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi Seda Akkul koronavirüsü yendi
Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi Seda Akkul koronavirüsü yendi
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
10 milyon dolara mal olan Türkiye'nin en yüksek ve en geniş balıkçı teknesi, suya inmek için gün sayıyor
10 milyon dolara mal olan Türkiye'nin en yüksek ve en geniş balıkçı teknesi, suya inmek için gün sayıyor
Koronavirüse rağmen İstanbul'da fuhuş pazarlığına devam eden kadına ceza kesildi
Koronavirüse rağmen İstanbul'da fuhuş pazarlığına devam eden kadına ceza kesildi
Korona yasağına uymayan babadan tepki çeken yanıt: Ölürse benim çocuğum, sana ne oluyor
Korona yasağına uymayan babadan tepki çeken yanıt: Ölürse benim çocuğum, sana ne oluyor
İmamoğlu bağış tartışmalarını yeniden gündeme getirdi: Soruşturma açmak istiyorsanız buradayım
İmamoğlu bağış tartışmalarını yeniden gündeme getirdi: Soruşturma açmak istiyorsanız buradayım
Erdoğan, 'Maske bedava dağıtılacak' dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti
Erdoğan, "Maske bedava dağıtılacak" dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti
Tır şoföründen 14 günlük karantina sonrası yürek ısıtan mektup
Tır şoföründen 14 günlük karantina sonrası yürek ısıtan mektup
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Mustafa Şentop İçişleri Bakanı Meral Danış Beştaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Pınar Deniz Levent Dörter Ekrem İmamoğlu Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Falcao Lionel Messi Nihat Özdemir Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Polis Kadın Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Mersin evde kalarak büyükşehirler içinde en az vakaya sahip il konumunda - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2020 17:21:04. #1.15#
title