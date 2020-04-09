Mersin evde kalarak büyükşehirler içinde en az vakaya sahip il konumunda Koronavirüs salgını başta büyükşehirler olmak üzere tüm Türkiye'ye yayıldı. Büyükşehirler arasında Mersin vaka ve ölüm sayısının düşüklüğüyle öne çıkıyor. Şu ana kadar 30 vakadan birinin hayatını kaybettiği Mersin'deki durumun diğer büyükşehirlere göre iyi olması, vatandaşların "evde kal" çağrılarına uymasına bağlanıyor.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında Türkiye'de birçok tedbir alınırken, insanların zorunlu olmadıkça sokağa çıkmaması isteniyor.

MERSİN'DE SAHİLLER VE MEYDANLAR BOŞ KALDI

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile Mersin'de sahiller tamamen boşalırken, polisler sürekli devriye atıyor. Ayrıca Adnan Menderes Bulvarı boyunca da park yasağı uygulanırken, hiç kimsenin sahile girişine izin verilmiyor. Normal zamanda özellikle araç trafiği yönünden çok yoğun olan bulvarlarda tek tük araç geçerken, kentin meydanları da tamamen boşaldı. İnsanların en işlek kullandığı İstiklal, Atatürk, Silifke ve Kuvayi Milliye caddeleri ile Kushimato ve Alanya sokaklarında da insan yoğunluğu ciddi oranda azalırken, birçok esnaf da dükkanını açmamaya başladı. Kent büyük oranda sessizliğe bürünürken, vatandaşların büyük bir kısmı yetkililerin çağrısına uyuyor.

30 BÜYÜKŞEHİR İÇİNDE EN AZ VAKAYA SAHİP KENT OLDU

'Evde Kal Türkiye' çağrısına büyük oranda uyan Mersinliler, bu sayede vaka sayısının artmasının da önüne geçti. Mersin bu anlamda iller arasında alt sıralarda yer alırken, büyükşehirler içinde ise en az vakaya sahip il konumunda. Şu anda kentte 30 vaka varken, virüs kaynaklı 1 kişi hayatını kaybetti.

HASTANELERDE ÜST DÜZEY ÖNLEM ALINDI

Öte yandan, sağlık tesisleriyle de virüse karşı hazır olan kentte, özellikle Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi bin 300 yatak kapasitesiyle salgınla mücadele ediyor. Virüs kaynaklı gelen hastaların ikinci bir kişiyle buluşturmadan doğrudan müdahale edildiği hastanede, üst düzey önlemler alındı. Virüsün yayılmaması için bu hastaların girişi hastaneye farklı yerden yapılırken, o bölgelere sağlıklı hiçbir vatandaş alınmıyor.

Vatandaşlar, zorunlu olmadıkçı kimsenin dışarı çıkmamasını, şu anda vaka sayısında Mersin'in iyi durumda olduğunu belirterek, kurallara herkesin uymasını istediler.