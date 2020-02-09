Mersin'e 5 yıl sonra kar yağdı
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Mersin'e 5 yıl sonra kar yağdı

MERSİN'in merkez ilçeleri Yenişehir ve Mezitli'ye 5 yıl aradan sonra kar yağdı.

09.02.2020 12:43 | Son Güncelleme: 09.02.2020 12:44
Mersin'e 5 yıl sonra kar yağdı

 MERSİN'in merkez ilçeleri ve 'ye 5 yıl aradan sonra kar yağdı.

Denizi ve güneşi ile bilinen 'de hava sıcaklığı 5 dereceye kadar düştü. Kentte sağanak yağış, yerini kara bıraktı. Merkez Yenişehir ve Mezitli ilçelerine kar düştü. Sabah evlerinin balkonlarından kar yağışına şahit olanlar telefonları ile görüntüledi. En son 2015 yılında kar yağışını görenler çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Mersin, sosyal medyada Türkiye gündeminde ilk sıralara çıktı.


Kaynak: DHA
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