Mersin Devlet Opera ve Balesi "Kadın'ım" eserini seyircisiyle buluşturdu - Haberler
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Mersin Devlet Opera ve Balesi "Kadın'ım" eserini seyircisiyle buluşturdu

AA / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Kültür Sanat
Mersin Devlet Opera ve Balesi

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Kadın'ım" eserini sanatseverlerin beğenisine sundu.

MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Kadın'ım" eserini sanatseverlerin beğenisine sundu.

Mersin Kültür Merkezi'nde düzenlenen, müzikleri İbrahim Yazıcı'ya, metni Şirin Aktemur'a ait "Kadın'ım" adlı anlatımlı konserin orkestra şefliğini de İbrahim Yazıcı yaptı.

Etkinliğin "Dört Şarkı" olarak adlandırılan bölümünde MDOB sanatçılarından Selva Erdener, "Kadın'ım" bölümünde de sinema ve dizi oyuncusu Meltem Cumbul sahne aldı.

Tema ve varyasyonların ardından 3 ünlü Türk şairinin eserlerinin de müzikle buluştuğu konserin "Kadın'ım" bölümünde erkeklerle ilişkilerinde asla özne haline gelemeyen kadının, sonunda kendi başına dik ve ayakta durduğu bir ruh haline kavuşması konu edildi.

Etkinliğin sonunda sanatçılar, katılımcılardan alkış aldı.

AA / Mustafa Ünal Uysal - Son Dakika Haberleri
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