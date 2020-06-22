Mersin'de zehirlenen 20 küçükbaş telef oldu MERSİN'in Tarsus ilçesinde, otlamaları için bırakılan arazide, atılan mısır küspelerinden yiyen 20 küçükbaş hayvan zehirlenerek, telef oldu.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, otlamaları için bırakılan arazide, atılan mısır küspelerinden yiyen 20 küçükbaş hayvan zehirlenerek, telef oldu. Fevziçakmak Mahallesi Kuvai Milliye Parkı yakınlarında bulunan geniş alana, küçükbaş hayvanlardan oluşan sürü, otlamaları için bırakıldı. İddiaya göre, sürüdeki hayvanlar, alana dökülen mısır küspelerini yedikten sonra yere yığılmaya başladı. Ağızlarından köpük gelen hayvanlardan 20'si telef oldu. Bir çoban köpeği de aynı anlarda yere yığılıp, öldü. İhbar üzerine bölgeye gelen belediye ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, incelemede bulundu.hayvanların ölüm nedenlerinin belirlenmesi için araştırmalar sürüyor.

İhbar üzerine bölgeye gelen belediye ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, incelemede bulundu.hayvanların ölüm nedenlerinin belirlenmesi için araştırmalar sürüyor. Kaynak: DHA