Mersin'de yaylada yaşayan Yörük ailenin yol sorunu çözüldü
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Mersin'de yaylada yaşayan Yörük ailenin yol sorunu çözüldü

19.01.2021 13:19 | Son Güncelleme: 19.01.2021 13:19
Mersin'de yaylada yaşayan Yörük ailenin yol sorunu çözüldü

Mersin'in Erdemli ilçesinde 1650 rakımdaki yaylada konaklayan Yörük ailenin 20 yıllık yol sorunu çözüldü.

Mersin'in Erdemli ilçesinde 1650 rakımdaki yaylada konaklayan Yörük ailenin 20 yıllık yol sorunu çözüldü.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyeye bağlı ekipler, yaklaşık 20 yıldır Güzeloluk Mahallesi Ardıçoğlu mevkisinde konaklayan ve geçimini hayvancılıkla sağlayan Göktepe ailesinin yol sorunu için çalışma başlattı.

Ekipler, 2 kilometrelik alanda iş makineleriyle yaptığı çalışmada yol açarak ailenin 20 yıllık ulaşım sorununu çözdü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen aile bireylerinden Nazım Göktepe, yolun açılmasıyla mağduriyetlerinin giderildiğini belirterek çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Erdemli Saha Sorumlusu Emrah Erdoğan da yaptıkları çalışmayla ailenin zorlu kış şartlarında ulaşımını rahatlıkla sağlayabileceğini ifade etti.

Erdemli Güzeloluk Mahalle Muhtarı İbrahim Doğan ise sorunun çözülmesinden duydukları mutluluğu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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