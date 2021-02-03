Mersin'de vatandaşlardan haraç toplayan 4 kişi yakalandı
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Mersin'de vatandaşlardan haraç toplayan 4 kişi yakalandı

03.02.2021 11:40 | Son Güncelleme: 03.02.2021 11:45
Mersin'de vatandaşlardan haraç toplayan 4 kişi yakalandı

MERSİN'in Erdemli ilçesinde korku ve baskı yöntemiyle vatandaşlardan haraç topladığı belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde korku ve baskı yöntemiyle vatandaşlardan haraç topladığı belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 4 kişinin örgütlü olarak Erdemli ilçesi, Tömük ve Kargıpınarı mahallelerinde korku ve baskıyla vatandaşlardan para topladıklarını belirledi. Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonla isimleri açıklanmayan 4 şüpheli, adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 88 sentetik uyuşturucu hap, 200 gram bonzai, 45 av tüfeği fişeği, 13 tabanca mermisi, 4 cep telefonu, 4 sim kart, 1 uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğre 2 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.


Mersin'de vatandaşlardan haraç toplayan 4 kişi yakalandı
Mersin'de vatandaşlardan haraç toplayan 4 kişi yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet DOĞANER

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