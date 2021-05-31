Mersin'de toprak kayması 2 evde hasara yol açtı
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Mersin'de toprak kayması 2 evde hasara yol açtı

Mersin'de toprak kayması 2 evde hasara yol açtı
Anadolu Ajansı / Burcu Kaya - Haberler | Güncel

Mersin'in Silifke ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonucu 2 evde hasar oluştu.

Mersin'in Silifke ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonucu 2 evde hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Karahacılı Mahallesi'nin Sarıcalanı mevkisinde toprak kayması meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Ekipler, hasar oluşan 2 müstakil evdeki vatandaşları tedbir amaçlı tahliye etti.

Mahalleye çıkan yolları da trafiğe kapatan ekiplerin çalışması sürüyor.

Mersin'de toprak kayması 2 evde hasara yol açtı
Mersin'de toprak kayması 2 evde hasara yol açtı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya

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