Mersin'de toprak kayması 2 evde hasara yol açtı
Mersin'in Silifke ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonucu 2 evde hasar oluştu.
Mersin'in Silifke ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonucu 2 evde hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre, Karahacılı Mahallesi'nin Sarıcalanı mevkisinde toprak kayması meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.
Ekipler, hasar oluşan 2 müstakil evdeki vatandaşları tedbir amaçlı tahliye etti.
Mahalleye çıkan yolları da trafiğe kapatan ekiplerin çalışması sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya