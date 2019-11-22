Mersin'de Tiyatro Günleri

22.11.2019 09:46 | Son Güncelleme: 22.11.2019 09:46

Mersin Uluslararası Tiyatro Festivali bu yıl 11 oyunu izleyiciyle buluşturuyor. Beşincisi yapılan festivalde atölye ve söyleşiler de var. 15 Kasım'da başlayan festivalin açılışı "Sevgili Doktor" adlı oyunla yapıldı. 21 Kasım'da da İnsanat Atölye Oyuncuları'nın "Karahindiba" adlı oyunu sergilendi