Mersin'de tavsiyeleriyle dikkati çeken nikah memuruna teşekkür belgesi verildi - Haberler
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Mersin'de tavsiyeleriyle dikkati çeken nikah memuruna teşekkür belgesi verildi

Mersin'de tavsiyeleriyle dikkati çeken nikah memuruna teşekkür belgesi verildi
AA / Serkan Avci - Haberler | Kültür Sanat

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, nikah törenleri sırasında çiftlere verdiği tavsiyelerle dikkati çeken nikah memuru Dilek Yörük'e teşekkür belgesi verdi.

MERSİN (AA) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, nikah törenleri sırasında çiftlere verdiği tavsiyelerle dikkati çeken nikah memuru Dilek Yörük'e teşekkür belgesi verdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kıydığı nikahlarda verdiği tavsiyelerin yer aldığı görüntüler sosyal medyada paylaşılınca fenomen haline gelen Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğünde görevli nikah memuru Yörük, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Seçer'i makamında ziyaret etti.

Seçer, Dilek Yörük'e teşekkür belgesi verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yörük'ü kutladığını belirterek, "Belediyemizin, şehrimizin tanıtımına çok yararı oldu. Teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Dilek Yörük de sürpriz bir durumla karşılaştığını ifade ederek, söz konusu görüntülerin 20 milyondan fazla izlendiğini kaydetti.

AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri

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