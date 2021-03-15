Su kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu

Mersin'de su kanalında cansız beden gören vatandaşlar ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen ekipler çürümeye yüz tutmuş cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na gönderirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Merkez Akdeniz ilçesi Çay Mahallesi'ndeki bir su kanalının içerisinde cansız beden olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, cesedin bulunduğu bölgede inceleme yaptı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çürümeye yüz tutmuş ve tanınmayacak hale gelen erkeğin cansız bedeni, polis ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı