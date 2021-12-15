Mersin'de 'sahte içki' içen 3 arkadaştan 2'si zehirlendi, 1'i evinde ölü bulundu

MERSİN'in Mut ilçesinde, sahte içki içen 3 arkadaştan 2'si tedaviye alındı, Ali Eser (57) ise bir gün sonra evinde ölü bulundu.

İlçeye bağlı Kültür Mahallesi'nde oturan Ali Eser, evine gelen arkadaşları M.A. ve M.S. birlikte alkol aldı. Bir süre sonra evden ayrılan M.A. ve M.S., kendilerini kötü hissederek Mut Devlet Hastanesi'ne gitti. Yapılan kontrollerde sahte içki nedeniyle fenalaştıkları belirlenen M.A. ve M.S., buradaki ilk müdahalelerinin ardından özel bir hastaneye sevk edilerek yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Demirören Haber Ajansı / Murat Sözeri - Son Dakika Haberleri

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