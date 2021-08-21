Mersin'de polis ekipleri yaşlıları dolandırıcılığa karşı bilgilendirdi
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Mersin'de polis ekipleri yaşlıları dolandırıcılığa karşı bilgilendirdi

Mersin'de polis ekipleri yaşlıları dolandırıcılığa karşı bilgilendirdi
Anadolu Ajansı / Gül Meltem Temiz - Haberler | Güncel

Toroslar ilçesinde, polis ekipleri huzurevi sakinlerini dolandırıcılık olaylarına karşın bilgilendirdi.

Toroslar ilçesinde, polis ekipleri huzurevi sakinlerini dolandırıcılık olaylarına karşın bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir özel huzurevinde yaşlıları ziyaret etti.

Ekipler, yaşlılara Kovid-19 tedbirleri ve iletişim yoluyla dolandırıcılık hakkında bilgi verdi.

Ziyaret hatıra fotoğrafının çektirilmesinin ardından sona erdi.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem Temiz

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