Mersin'de PKK/KCK propagandasına 3 gözaltı

14.02.2020 15:48 | Son Güncelleme: 14.02.2020 15:48

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı öne sürülen 3 kişi, gözaltına alındı.

Tarsus Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyadan terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü. Yapılan çalışma sonucu terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yaptığı ileri sürülen A.E., İ.D. ve M.R.D. gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.

Kaynak: DHA