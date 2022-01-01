Mersin'de patlayan kalorifer kazanı hasara neden oldu - Haberler
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Mersin'de patlayan kalorifer kazanı hasara neden oldu

Mersin'de patlayan kalorifer kazanı hasara neden oldu
AA / İbrahim Polat - Haberler | Güncel

Mersin'in Anamur ilçesinde apartmanın kalorifer kazanında meydana gelen patlama nedeniyle hasar oluştu.

Mersin'in Anamur ilçesinde apartmanın kalorifer kazanında meydana gelen patlama nedeniyle hasar oluştu.

Yeşilyurt Mahallesi Akdeniz Caddesi'nde bir apartmanın kalorifer dairesindeki kazan, henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

Patlama nedeniyle binada ve dışarda park halindeki araçlarda hasar meydana geldi.

Polis ve itfaiye ekipleri çevrede inceleme yaptı.

Olay yerine gelerek yetkililerden bilgi alan Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, "Herhangi bir can kaybı veya yaralı olmaması en büyük tesellimiz." dedi.

Mersin'de patlayan kalorifer kazanı hasara neden oldu

Mersin'de patlayan kalorifer kazanı hasara neden oldu

Mersin'de patlayan kalorifer kazanı hasara neden oldu

Mersin'de patlayan kalorifer kazanı hasara neden oldu

AA / İbrahim Polat - Son Dakika Haberleri

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