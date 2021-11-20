Mersin'de özel gereksinimli bireylere yönelik etkinlikler düzenlendi

MEZİTLİ, MERSİN (AA) - Mersin Büyükşehir Belediyesince özel gereksinimli öğrenciler için kaynaştırma ve motivasyon amaçlı etkinlik düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi tarafından Mezitli ilçesindeki Kuyuluk Tabiat Parkı'ndaki Piknik alanında, özel gereksinimli öğrencilere yönelik yürüyüş, sokak oyunları, piknik gibi etkinlikler gerçekleştirildi.

Etkinlikte, özel gereksinimli Yiğit Murat Cevizli, babasıyla Hacivat ve Karagöz gölge oyununu oynayarak katılımcıları eğlendirdi.

Maşallah Alp de oğlunun belediyeye bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gördüğünü, yapılan etkinliklerden memnun olduğunu kaydetti.