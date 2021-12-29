Mersin'de otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 polis yaralandı - Haberler
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Mersin'de otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 polis yaralandı

Mersin'de otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 polis yaralandı
AA / Ahmet Can Erdogan - Haberler | Güncel

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletli ekipteki 2 polis memuru yaralandı.

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletli ekipteki 2 polis memuru yaralandı.

Tarsus Emniyet Müdürlüğünde görevli üzerinde 2 polis memurunun bulunduğu motosiklet, Hürriyet Mahallesi Yavuz Donat Bulvarı'nda sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 33 ABV 697 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan motosikletteki 2 polis, 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Mersin'de otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 polis yaralandı

Mersin'de otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 polis yaralandı

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