Mersin'de otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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Mersin'de otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Mersin'de otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Anadolu Ajansı / Burcu Kaya - Haberler | Güncel

Mersin'in Silifke ilçesinde otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Mersin'in Silifke ilçesinde otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Taşucu Mahallesi'ndeki otluk alandan dumanların yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen helikopter, 2 arazöz ve TOMA yönlendirildi.

Ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya

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