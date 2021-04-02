Mersin'de nisan ayında kar sürprizi
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Mersin'de nisan ayında kar sürprizi

Demirören Haber Ajansı / Mustafa GÜMÜŞ - Haberler | Güncel
Mersin'de nisan ayında kar sürprizi

MERSİN'in Gülnar ilçesinde ilkbaharın habercisi olan nisan ayında kar yağdı.

MERSİN'in Gülnar ilçesinde ilkbaharın habercisi olan nisan ayında kar yağdı.

Gülnar'da yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, alçak kesimlerde ise yağmur etkisini gösterdi. Kar yağışı nedeniyle ulaşımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, kar yağışı ara ara devam ediyor.Vatandaşlar kış aylarının kurak geçmesi nedeniyle sevinirken, çiçek açan meyve ağaçlarının dondan etkilenme riskine karşı da endişe ettiklerini belirtti.


Mersin'de nisan ayında kar sürprizi
Mersin'de nisan ayında kar sürprizi
Mersin'de nisan ayında kar sürprizi
Mersin'de nisan ayında kar sürprizi
Mersin'de nisan ayında kar sürprizi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa GÜMÜŞ

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