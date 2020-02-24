Mersin'de motosiklet tırın altında kaldı: 1 ölü
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Mersin'de motosiklet tırın altında kaldı: 1 ölü

Mersin'in Erdemli ilçesinde tırın altında kalan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

24.02.2020 15:25 | Son Güncelleme: 24.02.2020 15:30
Mersin'de motosiklet tırın altında kaldı: 1 ölü

'in ilçesinde tırın altında kalan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, kaza ilçeye bağlı Mahallesi, D-400 karayolunun Antalya Mersin istikametinde meydana geldi.


İddiaya göre, E.Ö. yönetimindeki 06 JTJ 91 plakalı tır, önünde seyreden Kerim Yıldız (72) yönetimindeki 33 VNH 61 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle düşen motosiklet sürücüsü tırın altında kaldı. Kaza yerine çağrılan sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Kerim Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi.


Tır şoförü E.Ö. gözaltına alındı. - MERSİN

Kaynak: İHA
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