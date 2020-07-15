Mersin'de lavanta bahçeleri ziyaretçilerini ağırlıyor
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Mersin'de lavanta bahçeleri ziyaretçilerini ağırlıyor

Mersin'in Silifke ilçesinde 1,5 dönümlük alanda oluşturulan lavanta bahçesi ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Mersin'de lavanta bahçeleri ziyaretçilerini ağırlıyor
15.07.2020 17:35 | Son Güncelleme: 15.07.2020 17:44

Mersin'in Silifke ilçesinde 1,5 dönümlük alanda oluşturulan lavanta bahçesi ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Çaltıbozkır Mahallesi'ndeki lavanta bahçesine gelen ziyaretçiler mis kokulu bahçede fotoğraf çektirip, keyifli zaman geçiriyor.

Bahçede kurulan farklı noktada ise lavantadan yapılmış ürünler satılıyor.

Çaltıbozkır Mahallesi Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Asım Özçalık, gazetecilere, atıl durumdaki bahçeyi güzel bir görünüme kazandırdıklarını belirterek, "Gelen ziyaretçiler keyifli vakit geçiriyor. İlerleyen dönemlerde lavanta bahçelerimiz daha da artacak." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Aydan Türkeri ise lavanta bahçesinin rengi, kokusu ve görüntüsüyle çok güzel olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

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