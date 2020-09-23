Mersin'de kontrolden çıkan hafif ticari araç sağlık ocağına girdi
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Mersin'de kontrolden çıkan hafif ticari araç sağlık ocağına girdi

23.09.2020 18:39 | Son Güncelleme: 23.09.2020 18:42
Mersin'de kontrolden çıkan hafif ticari araç sağlık ocağına girdi

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç sağlık ocağına girdi.

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç sağlık ocağına girdi.

Zeynep Çelikbaş idaresindeki 01 BGC 02 plakalı hafif ticari araç, Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Toroslar 1 Nolu Aile Sağlık Merkezi'nin bulunduğu binaya çarptı.

Kazada, aracın ön kısmı merkeze ait emzirme odasına girdi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Araç bulunduğu yerden yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu çekici yardımıyla çıkarıldı.

Bu arada, kaza anında içinde kimsenin olmadığı odadaki malzemeler kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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