Mersin'de psikolojik sorunu olan şahıs karısı ve baldızını vurup intihar etti - Haberler
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Mersin'de psikolojik sorunu olan şahıs karısı ve baldızını vurup intihar etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'in Silifke ilçesinde karısıyla bir süredir ayrı olan ve psikolojik sorunları bulunan koca, eşi ile baldızını tabanca ile vurup intihar etti.

MERSİN (İHA) - Mersin'in Silifke ilçesinde karısıyla bir süredir ayrı olan ve psikolojik sorunları bulunan koca, eşi ile baldızını tabanca ile vurup intihar etti.

Silifke'nin Pazarkaşı Mahallesi 363 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şiddetli geçimsizlikten dolayı Özkan K. ile eşi Fatma K. ocak ayında ayrılarak mahkemelik oldu. Eşinden ayrılan Fatma K., ablası Özge K.'nin evine taşındı. Çiftin 13 Ekim'de mahkemesinin görülmesi beklenirken koca Özkan K., baldızının evine giderek tabanca ile eşini ve baldızını vurduktan sonra intihar etti. Çevreden silah sesini duyan vatandaşların olayı polis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Fatma K.'yi tüm müdahalelere rağmen kurtaramazken, baldız Özge K. ve koca Özkan K. ağır yaralı olarak Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen Özge ve Fatma K.'nin ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi.

Öte yandan Özge K.'nin eşinden ayrı bir çocuğu ile birlikte yaşadığı, Fatma K.'nin ise 2 çocuğu olduğu öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - MERSİN

Mersin'de psikolojik sorunu olan şahıs karısı ve baldızını vurup intihar etti

Mersin'de psikolojik sorunu olan şahıs karısı ve baldızını vurup intihar etti

Mersin'de psikolojik sorunu olan şahıs karısı ve baldızını vurup intihar etti

Mersin'de psikolojik sorunu olan şahıs karısı ve baldızını vurup intihar etti

Mersin'de psikolojik sorunu olan şahıs karısı ve baldızını vurup intihar etti

Mersin'de psikolojik sorunu olan şahıs karısı ve baldızını vurup intihar etti

Mersin'de psikolojik sorunu olan şahıs karısı ve baldızını vurup intihar etti

Mersin'de psikolojik sorunu olan şahıs karısı ve baldızını vurup intihar etti

Mersin'de psikolojik sorunu olan şahıs karısı ve baldızını vurup intihar etti

Mersin'de psikolojik sorunu olan şahıs karısı ve baldızını vurup intihar etti

Mersin'de psikolojik sorunu olan şahıs karısı ve baldızını vurup intihar etti

Mersin'de psikolojik sorunu olan şahıs karısı ve baldızını vurup intihar etti

Mersin'de psikolojik sorunu olan şahıs karısı ve baldızını vurup intihar etti

Mersin'de psikolojik sorunu olan şahıs karısı ve baldızını vurup intihar etti

Mersin'de psikolojik sorunu olan şahıs karısı ve baldızını vurup intihar etti
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Haber: Mersin'de psikolojik sorunu olan şahıs karısı ve baldızını vurup intihar etti - Haberler
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