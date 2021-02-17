Mersin'de kardan kapanan yolda araçlarıyla mahsur kalan aileyi belediye ekipleri kurtardı
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Mersin'de kardan kapanan yolda araçlarıyla mahsur kalan aileyi belediye ekipleri kurtardı

17.02.2021 14:29 | Son Güncelleme: 17.02.2021 14:32
Mersin'de kardan kapanan yolda araçlarıyla mahsur kalan aileyi belediye ekipleri kurtardı

Mersin'in Toroslar ilçesinin yüksek kesimlerinde, kar nedeniyle kapanan yolda araçlarıyla mahsur kalan ailenin yardımına belediye ekipleri koştu.

Mersin'in Toroslar ilçesinin yüksek kesimlerinde, kar nedeniyle kapanan yolda araçlarıyla mahsur kalan ailenin yardımına belediye ekipleri koştu.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sağlık merkezine gitmek için hafif ticari araçlarıyla yola çıkan Mehmet Sami Kalaycı (74), eşi Saniye (73) ve kızları Cemile Kalaycı, Gözne ile Darısekisi mahalleleri arasında kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yolda mahsur kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen belediye ekipleri, Kalaycı ailesini mahsur kaldıkları yerden kurtardı.

Aile, sağlık merkezindeki kontrollerinin de yapılmasının ardından evlerine ulaştırıldı.

Kalaycı ailesi kendilerini kurtaran ekibe teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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