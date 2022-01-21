Mersin'de 'KADES' uygulaması tanıtıldı - Haberler
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Mersin'de 'KADES' uygulaması tanıtıldı

Mersin'de 'KADES' uygulaması tanıtıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'de Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerine ve eğitimcilerine yönelik 'KADES' uygulamasına yönelik tanıtım toplantısı düzenlendi.

MERSİN (İHA) - Mersin'de Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerine ve eğitimcilerine yönelik ' Kades' uygulamasına yönelik tanıtım toplantısı düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'ın katılımıyla, Mezitli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri ve eğitimcilerine yönelik, 'Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi'ne dair kanun kapsamında uygulanan koruyucu-önleyici tedbirler, elektronik kelepçe ve KADES uygulaması tanıtımı yapılarak, uygulama ile ilgili broşür dağıtıldı. - MERSİN

Mersin'de 'KADES' uygulaması tanıtıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Halk Eğitim Merkezi, Mehmet Aslan, Mersin, KADES, 3. Sayfa, Haber

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