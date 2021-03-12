İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

12.03.2021 23:51 | Son Güncelleme: 13.03.2021 00:34

Mersin'in Erdemli ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Abdurrahman Şahin yönetimindeki 33 ACH 142 plakalı otomobil, Koyuncu Mahallesi Erdemli Ayrancı yolunda, karşı yönden gelen Kürşat Kır idaresindeki 33 VRS 45 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez

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