Son dakika haber | MERSİN'DE FETÖ OPERASYONU: 12 GÖZALTI

MERSİN'de, FETÖ/PDY'nin 'mahrem yapılanması'na yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin 'mahrem yapılanması'na yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 12 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin 'ByLock' kullanıcısı olduğu ve aralarında aktif görevde olan öğretmenlerin bulunduğu belirtildi. Evlerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, soruşturma sürüyor.