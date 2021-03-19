Son dakika gündem: Mersin'de eylem hazırlığındaki 14 kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika gündem: Mersin'de eylem hazırlığındaki 14 kişi yakalandı

19.03.2021 12:21 | Son Güncelleme: 19.03.2021 12:28
Son dakika gündem: Mersin'de eylem hazırlığındaki 14 kişi yakalandı

Son dakika habere göre Mersin'de Nevruz Bayramı öncesi, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda eylem hazırlığı içinde oldukları iddia edilen 14 kişi yakalandı.

Mersin'de Nevruz Bayramı öncesi, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda eylem hazırlığı içinde oldukları iddia edilen 14 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesi amacıyla yapılan çalışmalarda, Akdeniz, Toroslar, Yenişehir, Tarsus ve Silifke ilçesinde 14 kişinin, 21 Mart Nevruz Bayramı öncesi eylem ve etkinlikte bulunacağı, milis ve işbirlikçi faaliyetler yapacağı tespit edildi. Bunun üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonlarda 14 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısların jandarmadaki ifadeleri sürüyor.

-İHA-

Son dakika gündem: Mersin'de eylem hazırlığındaki 14 kişi yakalandı
Son dakika gündem: Mersin'de eylem hazırlığındaki 14 kişi yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akalın Pelin Öztekin İbrahim Tatlıses Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Ersun Yanal Metin Oktay Cüneyt Çakır Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Mersin'de eylem hazırlığındaki 14 kişi yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 12:28:32. #1.14#
title