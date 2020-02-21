Mersin'de devrilen kamyonetteki 4 kişi yaralandı
Mersin'in Erdemli ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
21.02.2020 18:42 | Son Güncelleme: 21.02.2020 18:42
Mersin'in Erdemli ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Cennet G'nin kullandığı 44 DB 208 plakalı kamyonet, Arslanlı Mahallesi'nde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.
Devrilen araçtaki sürücü ile Fatma Ş. Resul G. ve Mümine B, yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA