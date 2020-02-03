Mersin'de denetimli serbestlik yükümlüleri okulda tadilat yaptı

03.02.2020 17:24 | Son Güncelleme: 03.02.2020 17:40

Mersin'de denetimli serbestlik yükümlüleri Fatma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde boya, tadilat ve temizlik yaptı.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Mesleki Eğitim Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, yükümlülere yönelik boyacılık, mobilyacılık, güneş enerjisinden elektrik üretme, gazaltı kaynakçılığı ve bilgisayar operatörlüğü alanlarında kurs verildi.

Eğitim alan yükümlüler tarafından Fatma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde tatil döneminde boya, tadilat ve temizlik yapıldı.

Kaynak: AA