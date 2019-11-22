Korkunç olay! Çöp konteynırında bebek cesedi bulundu
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Korkunç olay! Çöp konteynırında bebek cesedi bulundu

Mersin'de çöp konteynerında yeni doğmuş bir erkek bebek cesedi bulundu. Polis, bebeği çöp konteynırına atan şahıs veya şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

22.11.2019 19:05 | Son Güncelleme: 22.11.2019 19:11
Korkunç olay! Çöp konteynırında bebek cesedi bulundu

'de çöp konteynırında yeni doğmuş bir bebek cesedi bulundu.

Olay, merkez ilçesi 5326. Sokak'ta meydana geldi. Sokakta bulunan bir çöp konteynırında yeni doğmuş bebek cesedi olduğu ihbarını alan ekipleri bölgeye gitti. Konteynırda arama yapan ekipler, yeni doğan erkek bebek cesedi buldu. Ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme yaptı. Sokağın giriş ve çıkışları araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Yeni doğduğu tahmin edilen bebek kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı. Ayrıca çöp konteynırında yapılan incelemede kadın elbiseleri ve kanlı bezler bulundu. Polis bebeği çöp konteynırına atan şahıs veya şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Korkunç olay! Çöp konteynırında bebek cesedi bulundu
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