Mersin'de çocuk parkında çıkan yangın söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mersin'de çocuk parkında çıkan yangın söndürüldü

Mersin'de çocuk parkında çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Gül Meltem Temiz - Haberler | Güncel

Mersin'in Mezitli ilçesinde yangın çıkan çocuk parkında hasar oluştu.

Mersin'in Mezitli ilçesinde yangın çıkan çocuk parkında hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki çocuk parkında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü.

Hasar oluşan oyun aletleri, Mezitli Belediyesi ekiplerince parktan kaldırıldı.

Görgü tanığı Nimet Güçer, AA muhabirine, çocukların parkta olmamasının ve kimsenin zarar görmemesinin kendilerini rahatlattığını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem Temiz

Kağıthane'de ısınalım derken 3 aracı ateşe verdiler
Kağıthane'de ısınalım derken 3 aracı ateşe verdiler
Yangında annesiyle mahsur kalan Ali'yi balkona tırmanan komşu kurtardı
Yangında annesiyle mahsur kalan Ali'yi balkona tırmanan komşu kurtardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Özgür Özel Murat Kurum Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hazal Kaya Hasibe Eren Selçuk Balcı Serenay Sarıkaya
Spor Şenol Güneş Aziz Yıldırım Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mersin'de çocuk parkında çıkan yangın söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 14:59:01. #1.16#

title