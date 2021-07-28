Mersin'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
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Mersin'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Mersin'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar - Haberler | Güncel

Mersin'in Aydıncık ve Gülnar ilçeleri arasında kalan ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Mersin'in Aydıncık ve Gülnar ilçeleri arasında kalan ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, iki ilçe sınırında yer alan Gülnar'ın Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen söndürme helikopteriyle havadan, arazöz, iş makineleri ve orman işçileriyle de karadan yangına müdahale başlatıldı.

Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Aynı bölgede, 15 Temmuz'da da orman yangını çıkmış, alevler yaklaşık 50 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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