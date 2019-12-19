Mersin'de bıçaklanarak öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi
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Mersin'de bıçaklanarak öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi

Mersin'de eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü iddia edilen Emine Demir'in cenazesi defnedildi.

19.12.2019 13:12 | Son Güncelleme: 19.12.2019 13:30
Mersin'de bıçaklanarak öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi

'de eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü iddia edilen 'in cenazesi defnedildi.

Toros Devlet Hastanesi morgundan yakınlarına teslim edilen Demir'in cenazesi, Güneykent Mezarlığı'na getirildi.

Burada kılınan namazın ardından 6 çocuk annesi kadının cenazesi, aile mezarlığında toprağa verildi.

Büyük üzüntü yaşayan kadının çocukları ve akrabaları güçlükle sakinleştirildi. Demir'in bir yakını "Sen bir melektin, o caninin elinden alamadık" diyerek gözyaşı döktü.

Merkez Akdeniz ilçesi Mesudiye Mahallesi'ndeki apartman dairesinden sesler duyanlar durumu polise bildirmiş, olay yerine gelen ekipler 39 yaşındaki 6 çocuk annesi Emine Demir'in bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etmişti. Cinayeti işlediği iddia edilen kadının eşi H. Demir, Adana'da yakalanmıştı.

Kaynak: AA
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