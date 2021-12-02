Mersin'de akü hırsızlığı iddiasıyla 2 kişi yakalandı - Haberler
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Mersin'de akü hırsızlığı iddiasıyla 2 kişi yakalandı

AA / Gül Meltem Temiz - Haberler | Güncel
Mersin'de akü hırsızlığı iddiasıyla 2 kişi yakalandı

Mersin'de araçlardan akü hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

MERSİN (AA) - Mersin'de araçlardan akü hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, araçlardan akü çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, araçların akülerini çaldıkları iddiasıyla M.E. ve M.Ç'yi gözaltına aldı, ele geçirilen aküler, sahiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden M.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, M.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Gül Meltem Temiz - Son Dakika Haberleri

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