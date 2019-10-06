Mersin'de 8 yaşındaki Ürdünlü çocuğa tokat atan şahıs gözaltına alındı

Mersin'de 8 yaşındaki Ürdünlü çocuğa tokat atan şahıs gözaltına alındı

Mersin'de dün akşam bir sitede yaşanan ve Ürdün vatandaşı bir ailenin 8 yaşındaki çocuğunun sert bir şekilde tokatlandığı olayda, çocuğu darp eden şahıs gözaltına alındı. Tokatlama anına ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.

06.10.2019 12:29
Mersin'de 8 yaşındaki Ürdünlü çocuğa tokat atan şahıs gözaltına alındı

Dün gece Mersin, Mezitli'deki bir sitede yaşanan olay sosyal medyada gündem yarattı. Ürdün vatandaşı bir ailenin çocukları ile sitedeki çocuklar arasındaki tartışmaya aileler de müdahil oldu. İki taraftan annelerin arasındaki tartışma devam ederken 8 yaşındaki çocuk, aynı sitede yaşayan N.K adlı şahıs tarafından sert bir şekilde darp edildi.

DARP EDEN ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

İki taraf arasında çıkan kavga sonrası olay yerine polis ekipleri geldi. Taraflar birbirinden kavga sebebiyle şikayetçi olmadı. Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre çocuğun darp edilmesiyle ilgili olarak savcılık N.K hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltına alınan N.K'nın işlemleri devam ediyor.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

8 yaşındaki çocuğun tokatlanmasına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesaplarından yayınlayan bir çok kullanıcı olaya tepki gösterdi.

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YORUMLAR (5)

  • ASABİ:
    İNSANLAR BU DÜNYADA KENDİ KIYAMETİN HAZIRLAR BU ÖZELLİKLE SEÇTİĞİ YÖNETİCİ VE İDARECİLERLE OLUR BİR ÜLKENİN EN BÜYÜK TALİHSİZLİĞİ İKİ KOYUNU GÜDEMİYEN BİRİNİ O DEVLETİN BAŞINA GEÇİRMESİDİR AMA O DEVLETİN İNSANLARIDA KOYUN GİBİYSE VAY O MEMLEKETİN HALİNE KİŞİ HÜR İRADESİYLE FİKİR YÜRÜTEMİYOR VE KARAR ALMADA ACİZİYET İÇİNDEYSE O KİŞİNİN ÜLKEYİ YÖNETSİN DİYE NE O SEÇTİĞİ KİŞİDEN NEDE KENDİSİNDEN MİLLETE HAYIR GELMEZ. YAPILAN ADALETSİZLİKLERE SESSİZ KALAN GÖZ YUMANLAR ZERRE KADAR SAYGIYI HAK ETMEZ
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