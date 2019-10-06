Mersin'de 8 yaşındaki Ürdünlü çocuğa tokat atan şahıs gözaltına alındı

06.10.2019 12:29

Dün gece Mersin, Mezitli'deki bir sitede yaşanan olay sosyal medyada gündem yarattı. Ürdün vatandaşı bir ailenin çocukları ile sitedeki çocuklar arasındaki tartışmaya aileler de müdahil oldu. İki taraftan annelerin arasındaki tartışma devam ederken 8 yaşındaki çocuk, aynı sitede yaşayan N.K adlı şahıs tarafından sert bir şekilde darp edildi.

DARP EDEN ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

İki taraf arasında çıkan kavga sonrası olay yerine polis ekipleri geldi. Taraflar birbirinden kavga sebebiyle şikayetçi olmadı. Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre çocuğun darp edilmesiyle ilgili olarak savcılık N.K hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltına alınan N.K'nın işlemleri devam ediyor.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

8 yaşındaki çocuğun tokatlanmasına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesaplarından yayınlayan bir çok kullanıcı olaya tepki gösterdi.