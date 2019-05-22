Mersin Çerkes Soykırımı ve Sürgünü'nün 155'inci Yılında Ağıtlar Yakıldı

Çerkes Soykırımı ve Sürgünü'nün 155'inci yılında ağıtlar yakıldı

MERSİN'deki Çerkesler, 155 yıl önceki soykırım ve sürgün sırasında yaşamını yitiren yaklaşık 500 bin soydaşını düzenlenen törenle andı. Ağıtların yakıldığı törende, denize çiçek bırakıldı.

Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından kent merkezindeki Özgecan Arslan Barış Meydanı'nda düzenlenen anma töreni, hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulması ve başlayıp Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Günün önemine ilişkin konuşan Dernek Başkanı Güner Savrum, "21 Mayıs, milyonlarca Çerkes'in anayurtlarından sürülüp dağıtılışı, yüzbinlerce Çerkes'in sürgün yollarında kırılışı, Karadeniz'in soğuk ve karanlık sularında gömülüşleridir. 21 Mayıs soykırımdır, sürgündür. 1763-1864 yılları arasında 101 yıl süren Rus-Kafkas savaşlarında 500 binden fazla Çerkez hayatını kaybederken, Çerkeslerin mağlubiyeti ile neticelenen savaş sonrasında, bundan 155 yıl evvel, 21 Mayıs 1864 tarihinde Çarlık Rusya'sının kolonyalist politikaları çerçevesinde yaklaşık 1.5 milyon Çerkes, başta Osmanlı toprakları olmak üzere değişik ülkelere sürgün edilmişlerdir. Ancak sürgün sırasındaki yol şartları, salgın hastalıklar ve açlık gibi nedenlerden dolayı, resmi olmayan rakamlara göre 500 bin Çerkes hayatını kaybetmiştir. Bugün yaşanan tüm acılara ve dağılmışlığa karşın Çerkesler, varlıklarını ve kimliklerini koruyor, yaşatıyor" dedi.

Konuşmanın ardından soykırımın unutulmaması için and içen Çerkesler, yine yaşamını yitirenler için ağıt yaktı. Tören, denize çiçek bırakılmasının ardından sona erdi.

Kaynak: DHA